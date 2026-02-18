Griepepidemie houdt aan: meer mensen naar huisarts

De griepepidemie in Nederland zet door. Meer mensen met griepachtige klachten melden zich bij de huisarts, waardoor de epidemie aanhoudt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel.

In de afgelopen week gingen 68 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Een week eerder waren dat er 62 op de 100.000. Dat eerdere cijfer is na een nieuwe berekening bijgesteld.

De meeste mensen met griep blijven thuis en zieken zelf uit. Toch gaat een deel, vooral kwetsbare mensen, wel naar de huisarts. Volgens onderzoekers geven die cijfers een goed beeld van hoe het griepvirus zich verspreidt. Het uitroepen van een epidemie heeft geen directe gevolgen voor de zorg.

De epidemie begon dit jaar iets later dan vorig jaar. Ook de piek ligt voorlopig lager. Vorig jaar waren er op het hoogtepunt meer dan honderd huisartsbezoeken per 100.000 mensen.