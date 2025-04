Nationale Poepdag: waarom achterom kijken op het toilet belangrijk is

Als we doorspoelen na een grote boodschap, verdwijnt er een schat aan informatie in het riool. Je ontlasting vertelt namelijk veel meer over je gezondheid dan je misschien denkt. Daarom is het belangrijk om af en toe even achterom te kijken voordat je doorspoelt. Wijkt het af van wat je normaal gewend bent? Dan moet je direct aan de bel trekken.

Maar juist dat laatste is voor veel mensen moeilijk, omdat er veel schaamte omheen hangt. "Veel mensen kijken niet naar hun ontlasting of bespreken dit nooit met anderen", zegt Mariël Croon, bestuurder van het MDL Fonds (voorheen Maag Lever Darm Stichting). "Als je veel klachten hebt, is het goed om te onderzoeken hoe dat komt."

Volgens Croon kunnen mensen lang rondlopen met klachten zonder dat ze naar de dokter gaan. "Er rust nog steeds een taboe op ontlasting, en dat is zonde. Schaam je niet. Bij artsen is dat taboe er niet, dat is hun vak", zegt ze. "Het kan ook iets onschuldigs zijn, zoals een verstopping of een infectie, maar het kan ook iets ernstigs zijn zoals darm- of alvleesklierkanker."

Nationale Poepdag

Aangezien ontlasting veel vertelt over iemands gezondheid en kan helpen bij het vroegtijdig constateren van darmkanker, heeft de Maag Lever Darm Stichting 9 april uitgeroepen tot 'Nationale Poepdag'. Uit onderzoek van het MDL Fonds blijkt dat bijna een kwart van de Nederlanders problemen heeft met de stoelgang. Denk aan diarree, verstopping, pijn bij het poepen of loze aandrang.

Dunne of juist harde poep komt veel voor, vaak door te weinig vezels of vocht. "Het is belangrijk om voldoende te drinken en veel vezels te eten, zoals volkorenproducten, peulvruchten en groenten. Zo zorg je dat je ontlasting gezond blijft", zegt Croon.

Wanneer is het mis?

Als je merkt dat je klachten toch aanhouden of je ontlasting anders blijft dan normaal, is het goed om naar de dokter te gaan. "Je moet alert zijn als je bloed of slijm in je ontlasting ziet. Het kan zijn dat dat aambeien zijn of kloofjes in de anus, of misschien de ziekte van Crohn of colitis. Maar er kan ook meer aan de hand zijn", zegt Croon.

Zeker als bloed en slijm bij de ontlasting gepaard gaan met buikpijn, loze aandrang, vermoeidheid of gewichtsverlies, kan het om darmkanker gaan. Ook als je opeens heel veel of juist weinig naar het toilet moet, kan dat hierop duiden, net als wanneer je minder trek hebt in eten. "Wacht niet te lang en ga naar de dokter", aldus Croon.

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker, bleek deze maand. Britt Nieuwenhuis vertelde erover in Hart van Nederland:

2:03 Britt kreeg op haar 32e al darmkanker, net als steeds meer jonge mensen

De oproep is duidelijk: kijk vaker achterom na je wc-bezoek en praat erover. Benieuwd wat jouw poep zegt of je gezondheid of bang dat het een ernstige aandoening is? Dan kun je de checkjepoep-test doen of de 7 signalen-test van het MDL Fonds.