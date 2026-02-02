Prinses Máxima Centrum breidt uit in strijd tegen kinderkanker

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht staat aan de vooravond van een grote uitbreiding. Het ziekenhuis kan beginnen met de bouw van een nieuwe innovatievleugel van 5000 vierkante meter. In die vleugel komt extra ruimte voor onderzoek, innovatie en samenwerking met andere partijen, zo meldt het centrum.

De uitbreiding moet bijdragen aan betere en effectievere behandelingen voor kinderen met kanker. Dat is hard nodig, benadrukt het ziekenhuis. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker. Elke twee tot drie dagen overlijdt er een kind aan de ziekte. Veel vormen van kinderkanker zijn zeldzaam, waardoor onderzoek complex en kostbaar is.

Meer ruimte voor onderzoek

De nieuwe vleugel is vooral bedoeld om onderzoekers, artsen en andere specialisten dichter bij elkaar te brengen. Door samen te werken aan nieuwe ideeën en behandelingen hoopt het centrum sneller stappen te zetten. Volgens het Prinses Máxima Centrum is blijvend onderzoek onmisbaar om de overlevingskansen van kinderen te vergroten.

De uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door een meerjarig strategisch partnerschap met Rabobank. In 2025 doneerde de bank al 25 miljoen euro aan de Prinses Máxima Centrum Foundation. In de komende twee jaar komt daar nog eens 35 miljoen euro bij.

Bouw start dit jaar

De bouw van de innovatievleugel begint in het tweede kwartaal van dit jaar. Als alles volgens planning verloopt, moet de uitbreiding in 2028 klaar zijn. Tot die tijd blijft het centrum doorgaan met behandelingen en onderzoek, parallel aan de werkzaamheden.

Het Prinses Máxima Centrum is het nationale ziekenhuis voor kinderoncologie en behandelt kinderen uit heel Nederland. Met de uitbreiding wil het centrum zich verder voorbereiden op de toekomst, waarin onderzoek en innovatie een steeds grotere rol spelen in de strijd tegen kinderkanker.