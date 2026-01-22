Parkinson treft noorden vaker dan rest van Nederland

Mannen, hoogopgeleiden en inwoners van het noorden van Nederland krijgen vaker de ziekte van Parkinson. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Radboudumc, die keken naar gegevens uit de periode 2017 tot 2022.

De onderzoekers zien dat Parkinson relatief vaak voorkomt in Friesland en Groningen, en minder in provincies als Zeeland. Een duidelijke verklaring daarvoor is er niet. Ook zien zij dat mannen vaker Parkinson krijgen dan vrouwen, mogelijk door blootstelling aan schadelijke stoffen via werk of door een beschermend effect van vrouwelijke hormonen.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Leefstijl

Ook mensen met een hogere sociaaleconomische positie lopen meer risico. Leefstijl kan daarbij meespelen: niet-rokers hebben volgens eerdere studies een grotere kans op Parkinson. Een duidelijke link met landbouw of slechte luchtkwaliteit is op regionaal niveau niet gevonden, al kan de omgeving wel degelijk invloed hebben. De onderzoekers benadrukken dat het risico op Parkinson over tientallen jaren wordt opgebouwd en dat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat luchtvervuiling en pesticiden het risico verhogen.

In Nederland leven zo’n 63.000 mensen met Parkinson. Jaarlijks komen er gemiddeld 3.724 nieuwe diagnoses bij, een aantal dat al jaren stabiel is. Het risico neemt vooral toe op latere leeftijd.