Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Parkinson treft noorden vaker dan rest van Nederland

Zorg

Vandaag, 06:52 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Mannen, hoogopgeleiden en inwoners van het noorden van Nederland krijgen vaker de ziekte van Parkinson. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Radboudumc, die keken naar gegevens uit de periode 2017 tot 2022.

De onderzoekers zien dat Parkinson relatief vaak voorkomt in Friesland en Groningen, en minder in provincies als Zeeland. Een duidelijke verklaring daarvoor is er niet. Ook zien zij dat mannen vaker Parkinson krijgen dan vrouwen, mogelijk door blootstelling aan schadelijke stoffen via werk of door een beschermend effect van vrouwelijke hormonen.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Leefstijl

Ook mensen met een hogere sociaaleconomische positie lopen meer risico. Leefstijl kan daarbij meespelen: niet-rokers hebben volgens eerdere studies een grotere kans op Parkinson. Een duidelijke link met landbouw of slechte luchtkwaliteit is op regionaal niveau niet gevonden, al kan de omgeving wel degelijk invloed hebben. De onderzoekers benadrukken dat het risico op Parkinson over tientallen jaren wordt opgebouwd en dat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat luchtvervuiling en pesticiden het risico verhogen.

In Nederland leven zo’n 63.000 mensen met Parkinson. Jaarlijks komen er gemiddeld 3.724 nieuwe diagnoses bij, een aantal dat al jaren stabiel is. Het risico neemt vooral toe op latere leeftijd.

Door ANP

Lees ook

Zorgen om gifgebruik Wapserveen nemen toe: 'Veel jonge mensen met ALS en Parkinson hier'
Zorgen om gifgebruik Wapserveen nemen toe: 'Veel jonge mensen met ALS en Parkinson hier'
Martin Gaus (79) lijdt aan ziekte van Parkinson: 'Niemand hoeft medelijden met me te hebben'
Martin Gaus (79) lijdt aan ziekte van Parkinson: 'Niemand hoeft medelijden met me te hebben'
Ernstig medicijntekort voor zware Parkinsonpatiënten: 'Hiermee stoppen kan niet'
Ernstig medicijntekort voor zware Parkinsonpatiënten: 'Hiermee stoppen kan niet'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.