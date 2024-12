Martin Gaus (79) lijdt aan ziekte van Parkinson: 'Niemand hoeft medelijden met me te hebben'

Martin Gaus lijdt al enige tijd aan de ziekte van Parkinson. Dat zegt de 79-jarige Gaus in een interview met De Telegraaf. "Ik begon het te merken toen ik tijdens het eten een mes en vork vasthield", vertelt de voormalige presentator.

Gaus, die in het verleden onder meer het televisieprogramma Dierenmanieren presenteerde, zegt dat het vooralsnog om een milde vorm gaat. "Niemand kan aan de buitenkant zien dat ik de ziekte heb. Ik tril bijvoorbeeld niet, kan nog normaal praten en gelukkig nog goed lopen. Met mijn motoriek is niets aan de hand. Dat is een voordeel, zo krijg ik niet continu de vraag hoe het met me gaat", aldus Gaus.

"Ik gebruik natuurlijk wel medicatie, die slaat heel goed aan, en hopelijk kan ik de controle over mijn lichaam behouden", vervolgt hij. "Maar niemand hoeft medelijden met me te hebben."

80e verjaardag

De dierenvriend wordt op 25 december tachtig jaar, maar zo voelt het niet voor Gaus. "Ik voel me beslist niet tachtig. Los van de lichamelijke mankementen."