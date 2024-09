'Earth & Fire-zangeres Jerney Kaagman kan niet bij eerbetoon zijn, is te ziek'

De gezondheid van voormalig Idols-jurylid Jerney Kaagman is de afgelopen tijd verslechterd. De 77-jarige zangeres, voornamelijk bekend van de popgroep Earth & Fire, lijdt al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson.

In gesprek met De Telegraaf laat Ronald Platier weten een fandag te organiseren voor de fans van Earth & Fire, maar dat Kaagman daar vanwege haar gezondheid niet bij aanwezig kan zijn.

"Ze is te ziek, snel moe en heeft niet altijd heldere momenten", aldus Platier. "Het is volgens haar medische begeleiders beter als ze thuis, via een beeldverbinding meekijkt." Platier laat weten dat er tijdens de fandag een professionele cameraploeg meedraait, zodat de beelden later aan Kaagman aangeboden kunnen worden.

Ook de gezondheid van Rob de Nijs gaat achteruit. De zanger, die al lang aan de ziekte van Parkinson lijdt, kan volgens zijn vrouw fysiek niet veel meer:

0:21 Echtgenote Rob de Nijs: hij gaat fysiek achteruit

24 uur per dag zorg nodig

Ondanks medicijnen om de achteruitgang af te remmen, is de conditie van Kaagman de afgelopen jaren verergerd. Platier laat weten dat de zangeres nog steeds thuis woont, maar wel 24 uur per dag zorg nodig heeft. Daarom is er altijd verplegend personeel aanwezig in haar huis in Blaricum.

Kaagman boekte in de jaren 70 en 80 grote successen met de band Earth & Fire. Enkele grote hits waren Weekend, Memories en Love of life. Van 2002 tot 2008 was Kaagman jurylid van de RTL-talentenjacht Idols. In 2012 gaf de zangeres aan dat ze lijdt aan de ziekte van Parkinson.