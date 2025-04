Zorgen om gifgebruik Wapserveen nemen toe: 'Veel jonge mensen met ALS en Parkinson hier'

Tientallen artsen slaan alarm over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de sierteelt rondom het Drentse dorp Wapserveen. Volgens hen kunnen de gezondheidseffecten voor bewoners, en vooral voor kinderen, niet langer genegeerd worden.

Bezorgde bewoners overhandigen dinsdag een verklaring van meer dan vijftig artsen aan de burgemeester van de gemeente Westerveld. Daarin staat dat niet bewezen is dat de gebruikte stoffen veilig zijn voor mensen. "Dat moet genoeg zijn om in te grijpen", zegt Evelien van Soldt, huisarts en mede-initiatiefnemer van de verklaring. "We zien hier opvallend veel jonge mensen met ziekten als ALS en Parkinson. En niemand kan garanderen dat dit losstaat van wat er op de velden gebeurt."

De verklaring is ondertekend door vijftig artsen, waaronder huisartsen, kinderartsen, neurologen en toxicologen. Ze roepen de gemeente op tot onmiddellijke actie, en doen daarbij een beroep op de zorgplicht van het lokale bestuur.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Geen paniek zaaien

Dinsdag was er bij het gemeentehuis in Diever een vreedzame demonstratie. Kinderen, ouders en artsen verzamelden zich om hun zorgen kracht bij te zetten. "We weten ondertussen dat Parkinson een ziekte is die hieruit voort kan komen, maar nog steeds gebeurt er niks. We willen graag dat er geluisterd wordt", zegt Rieuwert de Haan van burgerinitiatief Gifvrij Wapserveen.

De artsen benadrukken dat hun boodschap niet bedoeld is om paniek te zaaien, maar om de overheid wakker te schudden. "Zolang niet bewezen is dat deze middelen veilig zijn, mogen ze niet vlak naast een dorp gebruikt worden", aldus Van Soldt.

Burgemeester Jouke Spoelstra van Westerveld zegt de zorgen van de bewoners te delen: "Wij nemen de zorgen van de mensen natuurlijk serieus. Die zorgen nemen we ook mee in de provinciale en landelijke overleggen. Helaas hebben wij als gemeente niet de instrumenten om direct te stoppen met deze bestrijdingsmiddelen."