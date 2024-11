Bestrijdingsmiddel glyfosaat weer in opspraak: 'Als we het niet meer gebruiken, is eten niet meer te betalen'

Glyfosaat blijft een hot topic in de discussie over landbouw. Terwijl de meeste boeren het middel als onmisbaar beschouwen, maken steeds meer inwoners zich zorgen over de effecten op hun gezondheid en de natuur. Woensdag werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over het gebruik.

Michiel van Andel is boer en gebruikt het middel zo nu en dan: "Het is het meest effectieve middel dat we hebben. Het is relatief veilig vergeleken met alternatieven die vaak schadelijker zijn voor de bodem en het milieu." Volgens Michiel zou een verbod op glyfosaat grote gevolgen hebben voor de landbouw.

Glyfosaat is een veelgebruikt herbicide in de akkerbouw voor onkruidbestrijding en grondvoorbereiding.

"Alternatieven zouden de voedselproductie duurder maken en het milieu eronder laten lijden, de prijzen in de schappen gaan dan omhoog", zegt hij. "We moeten de wetenschap serieus nemen en niet besluiten uit angst."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Volgens hem zouden boeren bij een verbod op glyfosaat gedwongen worden om terug te vallen op intensievere landbouwmethodes, zoals vaker ploegen of meer mechanische onkruidbestrijding. Dit zou volgens hem niet alleen de kosten verhogen, maar ook de CO2-uitstoot verergeren en de bodemstructuur aantasten.

Jan Boers is vrijwilliger bij Stadsbosbeheer. Hij ziet de schade die het product aanricht. "De natuur wordt enorm verstoord", zegt hij. "De akkers worden geel van het spuiten en de stof gaat overal heen, zelfs richting basisscholen en natuurgebieden. Het is onvoorstelbaar dat we dit blijven toestaan, zeker met de gezondheidsrisico’s die we zien."