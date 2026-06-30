Overlevingskans bij kanker neemt verder toe, vooral in latere stadia

De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde overleving van mensen met kanker gestegen naar 70 procent. Dertig jaar geleden was dit nog 51 procent. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van cijfers uit de periode 2020-2024. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium III, het op een na minst gunstige stadium.

De cijfers hebben alleen betrekking op bepaalde soorten kanker die in te delen zijn in stadia. Het gaat daarbij om tumoren waarbij artsen de omvang en verspreiding kunnen vaststellen. Het stadium geeft aan hoe ver de ziekte zich heeft ontwikkeld. Wanneer alle andere kankersoorten worden meegerekend, komt de gemiddelde vijfjaarsoverleving uit op 71 procent.

Je kunt er maar één ding van zeggen: hartverwarmend. Het gaat om de actie van Tim van Groes uit Purmerend. De 14-jarige jongen lijdt aan een agressieve vorm van lymfeklierkanker en zamelt geld in door voetbalshirts van bekende voetballers te veilen, zo is te zien in bovenstaande video.

Grootste winst in latere stadia

Patiënten bij wie kanker in stadium I wordt vastgesteld, hebben veruit de beste vooruitzichten aangezien in dit stadium de ziekte nog beperkt en niet uitgezaaid is. Inmiddels is 93 procent van deze patiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven, tegenover 80 procent in de periode 1990-1994. Ook in stadium II nam de vijfjaarsoverleving toe, van 70 naar 80 procent. Wel ligt dat iets lager dan in de periode 2005-2009, toen de vijfjaarsoverleving 83 procent was.

Naarmate de ziekte verder is gevorderd, neemt de overleving af. Toch is juist in de latere stadia de grootste winst geboekt. Bij patiënten in stadium III verdubbelde de vijfjaarsoverleving bijna van 30 naar 57 procent. Voor mensen met uitgezaaide kanker in stadium IV nam die in dertig jaar tijd toe van 13 naar 25 procent.

Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90 procent de hoogste vijfjaarsoverleving. Aan de andere kant van het spectrum staan alvleesklierkanker en uitgezaaide kanker met een onbekende oorsprong, waarbij minder dan 10 procent van de patiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven is.

Al tientallen jaren stijgt de overleving van mensen met kanker met gemiddeld 0,5 tot 1 procentpunt per jaar. Dat betekent dat elk jaar meer patiënten overleven.