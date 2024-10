Opgelet voor apenpokken, eerste besmetting in Duitsland

De apenpokken zijn nu ook voor het eerst vastgesteld in ons buurland Duitsland. Het gaat daar om een nieuwe variant van het virus, genaamd clade lb, die al langer in Afrika rondgaat.

Nick kreeg de apenpokken, maar het is volgens hem niets iets om je voor te schamen. Hij vertelt erover in bovenstaande video.

Mpox, ook bekend als het apenpokkenvirus, heeft zijn oorsprong in de Democratische Republiek Congo. De eerste symptomen van besmetting zijn vaak koorts, hoofdpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen, vermoeidheid en spierpijn. Na enkele dagen verschijnt er huiduitslag in de vorm van pokken. Deze rode vlekken, bultjes of blaasjes kunnen pijnlijk zijn en vallen na twee tot drie weken van de huid af.

Het virus heeft zich verspreid van de Democratische Republiek Congo naar andere landen. Er zijn verschillende varianten van het virus geïdentificeerd, waaronder clade I, clade II en de relatief nieuwe mutatie clade Ib.

Reizigers uit Afrika

Volgens het RIVM betreft de besmetting in Duitsland een reiziger die recent uit Afrika is teruggekeerd. Eerder werd clade Ib ook vastgesteld bij een persoon in Zweden, die eveneens kort daarvoor in Afrika was geweest. Tot nu toe is deze variant nog niet in Nederland aangetroffen. "De kans dat de nieuwe variant zich in Nederland verspreidt, is op dit moment klein," aldus het RIVM.

Als iemand in Nederland besmet raakt, zal diegene in isolatie gaan om verdere besmetting te voorkomen. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zal vervolgens een brononderzoek uitvoeren om te achterhalen waar de besmetting heeft plaatsgevonden.

Vaccinatie

Zowel de patiënt als mensen in hun directe omgeving komen mogelijk in aanmerking voor vaccinatie tegen de apenpokken. Daarnaast kunnen zij middelen krijgen om symptomen zoals jeuk en pijn te verlichten.

ANP