Twee bewoners zorginstelling Eindhoven besmet met apenpokkenvirus

Bij een gehandicapteninstelling in Eindhoven zijn bij twee mensen mpox, ook wel bekend als apenpokken, geconstateerd. Dat meldt Omroep Brabant donderdag. Het is nog onduidelijk hoe het apenpokkenvirus de instelling heeft bereikt.

Nick kreeg de apenpokken, maar het is volgens hem niets iets om je voor te schamen. Hij vertelt erover in bovenstaande video.

Het zou gaan om de woonlocatie Eckartdal. Gehandicapteninstelling Lunet heeft in een brief aan alle betrokkenen laten weten dat uit voorzorg maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen.

De GGD Brabant-Zuidoost heeft direct tests afgenomen. De uitslagen zullen bepalen of er verdere maatregelen nodig zijn. Volgens de GGD is het risico op verspreiding laag, maar de situatie wordt goed in de gaten gehouden.

Apenpokken, ook wel mpox genoemd, is een virusinfectie en kent verschillende varianten. Welke variant het hier betreft, is nog niet bekend. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich voornamelijk via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen, bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse verzorging of verpleging.