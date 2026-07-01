Muziek als medicijn: miniconcertzaal geopend in Emma Kinderziekenhuis

Kinderartsen zijn er heilig van overtuigd: muziek heeft een positief effect heeft op het welzijn en het herstel van zieke kinderen die in het ziekenhuis liggen. Juist daarom wordt er woensdag in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam een bijzondere ruimte geopend, namelijk een miniconcertzaal.

In het zaaltje kunnen jonge patiëntjes in de toekomst genieten van liveoptredens en zelf muziek maken. Ook kunnen er livestreams worden bekeken van bijvoorbeeld grote concerten in de Ziggo Dome. Allemaal met als doel om de angst, onzekerheid en pijn van kinderen in het ziekenhuis te verminderen. Hoe dat er precies uitziet? Dat zie je in bovenstaande video.