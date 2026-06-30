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Ziekenhuizen waarschuwen: online gekochte afslankmiddelen kunnen nep zijn

Medicijnen

Vandaag, 10:37

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Het ziekenhuis Albert Schweitzer in Dordrecht en het Deventer Ziekenhuis waarschuwen dinsdag dat mensen niet zomaar afslankinjecties online moeten kopen en die inspuiten. De middelen kunnen nep zijn en dat is mogelijk levensgevaarlijk.

De ziekenhuizen zeggen dat ze onlangs twee mensen in ernstige toestand hebben opgenomen na het gebruik van afslankinjecties die ze online hadden gekocht. Hun bloedsuikerspiegel werd heel laag en een van de twee belandde daardoor in coma.

In de afgelopen jaren ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een flink stijging in het aantal meldingen over afslankmiddelen. Rob en Jolanda Voois weten uit eigen ervaring hoe gevaarlijk afslankmiddelen kunnen zijn. Zij besloten via sociale media om pillen te bestellen, hoe dat afliep zie je in de bovenstaande video.

Aantal meldingen vergiftigingen verdubbeld

De patiënten dachten dat ze een injectie met semaglutide hadden gekocht, de werkzame stof in populaire afslankmiddelen als Ozempic. Volgens de ziekenhuizen zat er in werkelijkheid insuline in. Ze roepen consumenten op om alleen via erkende artsen en apotheken afslankmedicatie te kopen.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) meldde maandag dat het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankprikken in een jaar tijd bijna is verdubbeld. Vorig jaar kreeg het centrum 149 meldingen, een jaar eerder waren het er 76. Veel van deze mensen gebruikten het middel buiten hun arts om.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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