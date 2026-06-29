Aantal vergiftigingen door afslankprikken verdubbeld

Het aantal meldingen van vergiftigingen door injecteerbare afslankmiddelen is in 2025 fors gestegen. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) kreeg vorig jaar 149 meldingen binnen, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Ook kwamen voor het eerst meldingen binnen van vergiftigingen door ongeregistreerde afslankmedicatie en peptiden.

Bij 40 procent van de meldingen over medicatie met de werkzame stoffen semaglutide, liraglutide en tirzepatide ging het volgens het NVIC om gebruik zonder dat er een arts bij betrokken was. Ook kwamen er zes meldingen van vergiftiging door het experimentele afslankmiddel retatrutide bij het centrum binnen. In de eerste vijf maanden van 2026 staat het aantal meldingen over dit middel bovendien al op twaalf. Retatrutide is in Nederland nog niet geregistreerd als geneesmiddel. Artsen kunnen het daardoor niet voorschrijven.

'Allerlei vage producten'

Ook over andere injecteerbare experimentele middelen kreeg het NVIC meerdere meldingen. "Steeds meer mensen gebruiken soms dagelijks allerlei vage producten, met alle risico's van dien", zegt intensivist-toxicoloog en hoofd van het NVIC Dylan de Lange. "In veel gevallen weten mensen zelf niet eens wat ze inspuiten."

Volgens De Lange hebben social media een grote invloed op de toename. Hij spreekt van een gevaarlijke trend. "De lijst met mogelijke acute en chronische risico's voor de gezondheid van online bestelde middelen is eindeloos", waarschuwt hij.