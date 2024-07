'Iedereen moet helpen tekorten diabetesmedicijnen te beperken'

Een Europese stuurgroep, de Medicine Shortage Steering Group (MSSG), roept iedereen op om bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde tekorten aan diabetesmedicijnen zoals Ozempic.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vertegenwoordigt Nederland in die groep. De oproep is gericht aan Europese lidstaten, fabrikanten, zorgverleners en "het brede publiek". Het gaat niet alleen om Ozempic (semaglutide), dat vaker in het nieuws kwam als middel om mee af te slanken, maar ook om medicijnen als Saxenda (liraglutide) en Victoza (liraglutide).

"Deze medicijnen zijn in verschillende Europese landen goedgekeurd voor de behandeling van diabetes of voor gewichtsverlies bij mensen met obesitas", aldus het CBG. De tekorten lopen sterk op door het gebruik van deze medicijnen als afslankmiddel door mensen die geen obesitas hebben, aldus de organisatie.

Alleen op recept en onder toezicht van arts

"Influencers promoten dit off-labelgebruik van het medicijn, wat veelal ook zonder begeleiding door een arts gebeurt", schrijft ze. Off-labelgebruik is het toepassen van een medicijn voor iets waarvoor het niet officieel geregistreerd is.

De groep hoopt dat fabrikanten de productie gaan verhogen en vraagt lidstaten om met beroepsverenigingen richtlijnen uit te denken. "Die moeten ervoor zorgen dat de medicijnen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor patiënten die ze echt nodig hebben."

De oproep aan het brede publiek komt erop neer dat je middelen als Ozempic alleen maar moet gebruiken op recept van en onder toezicht van een dokter, kortom als het echt nodig is.

ANP