OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Heel veel beschuit met muisjes: zeldzame vierling geboren in Veldhoven

Heel veel beschuit met muisjes: zeldzame vierling geboren in Veldhoven

Zorg

Vandaag, 17:53

Link gekopieerd

In een ziekenhuis in Velhoven is een eeneiige vierling geboren. Voor de zeldzame geboorte werd zelfs de operatiekamer aangepast, meldt het Máxima Medisch Centrum. De baby's kwamen al in mei ter wereld maar het ziekenhuis deelde het nieuws dinsdag.

De kans op een eeneiige vierling is naar schatting slechts 1 op de 11 tot 15 miljoen. Toch gebeurde het in Veldhoven. Vader Lamin F. Saidykhan en zijn vrouw verwelkomden vier zoons: Adam, Amir, Hassan en Hussein. Het gezin komt oorspronkelijk uit Gambia en woont sinds ruim een jaar in Nederland met hun dochtertje.

Het doorknippen van de navelstrengen maakte het voor vader Lamin extra bijzonder. "Onze dochter is in Italië geboren, waar wij hiervoor hebben gewoond. Daar knippen de artsen de navelstreng door, maar hier mocht ik het zelf doen. Dat had ik dus nog nooit meegemaakt, het was heel speciaal."

Operatiekamer aangepast

De vier zoons werden met ruim 29 weken ter wereld gebracht, terwijl een zwangerschap normaal 40 weken duurt. De operatiekamer is normaal ingericht voor maximaal drie baby’s, dus moest speciaal worden aangepast vanwege de komst van een vierling. Tijdens de keizersnede stond een groot team klaar aan de operatietafel. "Het ging allemaal heel snel en professioneel en alles was goed georganiseerd", vertelt Lamin.

Ook voor de artsen was de geboorte uitzonderlijk. Neonatoloog Koen Dijkman vertelt dat dit de eerste vierling is die hij in zijn bijna achttien jaar bij Máxima MC heeft meegemaakt. Omdat de operatiekamer normaal is ingericht voor maximaal drie baby's, werd deze speciaal aangepast.

Superzaad?

Extra bijzonder is dat de vierling is voortgekomen uit een natuurlijke zwangerschap. In de familie van Lamin werden al vaker meerlingen geboren, maar nog nooit een van vier. "Een van zijn zussen kreeg een tweeling en een andere zus zelfs twee keer een tweeling", vertelt Lamin. "Het belangrijkste is dat ze allemaal zo goed groeien."

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.