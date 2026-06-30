Heel veel beschuit met muisjes: zeldzame vierling geboren in Veldhoven

In een ziekenhuis in Velhoven is een eeneiige vierling geboren. Voor de zeldzame geboorte werd zelfs de operatiekamer aangepast, meldt het Máxima Medisch Centrum. De baby's kwamen al in mei ter wereld maar het ziekenhuis deelde het nieuws dinsdag.

De kans op een eeneiige vierling is naar schatting slechts 1 op de 11 tot 15 miljoen. Toch gebeurde het in Veldhoven. Vader Lamin F. Saidykhan en zijn vrouw verwelkomden vier zoons: Adam, Amir, Hassan en Hussein. Het gezin komt oorspronkelijk uit Gambia en woont sinds ruim een jaar in Nederland met hun dochtertje.

Het doorknippen van de navelstrengen maakte het voor vader Lamin extra bijzonder. "Onze dochter is in Italië geboren, waar wij hiervoor hebben gewoond. Daar knippen de artsen de navelstreng door, maar hier mocht ik het zelf doen. Dat had ik dus nog nooit meegemaakt, het was heel speciaal."

Operatiekamer aangepast

De vier zoons werden met ruim 29 weken ter wereld gebracht, terwijl een zwangerschap normaal 40 weken duurt. De operatiekamer is normaal ingericht voor maximaal drie baby’s, dus moest speciaal worden aangepast vanwege de komst van een vierling. Tijdens de keizersnede stond een groot team klaar aan de operatietafel. "Het ging allemaal heel snel en professioneel en alles was goed georganiseerd", vertelt Lamin.

Ook voor de artsen was de geboorte uitzonderlijk. Neonatoloog Koen Dijkman vertelt dat dit de eerste vierling is die hij in zijn bijna achttien jaar bij Máxima MC heeft meegemaakt. Omdat de operatiekamer normaal is ingericht voor maximaal drie baby's, werd deze speciaal aangepast.

Superzaad?

Extra bijzonder is dat de vierling is voortgekomen uit een natuurlijke zwangerschap. In de familie van Lamin werden al vaker meerlingen geboren, maar nog nooit een van vier. "Een van zijn zussen kreeg een tweeling en een andere zus zelfs twee keer een tweeling", vertelt Lamin. "Het belangrijkste is dat ze allemaal zo goed groeien."