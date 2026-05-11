Ryanair-vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol, veel hulpdiensten aanwezig

Vandaag, 21:44

Een Ryanair-vliegtuig heeft maandagavond rond 20.50 uur een noodlanding gemaakt op Schiphol vanwege een medisch noodgeval aan boord. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchthaven.

Het toestel was onderweg van Warschau in Polen naar het Engelse Leeds. Boven Nederlands grondgebied werd een noodmelding afgegeven, waarna het vliegtuig uitweek naar Schiphol.

GRIP 1

Het toestel landde veilig op de Buitenveldertbaan. Volgens Schiphol zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Over de toestand van de betrokken persoon en wat er verder met het vliegtuig en de passagiers gebeurt, is nog niets bekend.

Vanwege het incident werden meerdere ambulances, brandweervoertuigen en andere hulpdiensten met spoed opgeroepen. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Door de opschaling naar GRIP 1 kunnen de hulpdiensten gecoördineerd samenwerken.

Hulpverleners stonden uit voorzorg klaar rond het vliegtuig. Wat er precies aan de hand was aan boord, is nog niet bekend. Ook over de toestand van de betrokken persoon is nog geen duidelijkheid.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

