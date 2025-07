KLM-toestel maakt noodlanding vanwege vermoeden motorbrand

Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij KLM heeft in Hamburg uit voorzorg een noodlanding gemaakt. Aanleiding was volgens de krant Bild een melding dat er in een motor brand zou zijn. Het toestel was op weg van Stockholm naar Amsterdam.

Op de luchthaven van Hamburg werd groot alarm geslagen en het vliegverkeer is er donderdagmiddag vanwege de noodlanding een halfuur helemaal stilgelegd.

De Boeing 737-8K2 landde zonder problemen en de brandweer en onderzoekers konden geen tekenen van brand constateren, aldus de krant. De 186 passagiers hebben het toestel verlaten. Het onderzoek naar het incident aan boord duurt nog voort.