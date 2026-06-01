Tbs-klinieken vol ondanks flinke daling aantal nieuwe patiënten

Hoewel vorig jaar minder mensen een tbs-maatregel kregen opgelegd, kampen Nederlandse tbs-klinieken nog altijd met een tekort aan beschikbare plaatsen. Uit cijfers van TBS Nederland blijkt dat alle bedden bezet zijn, ondanks dat het aantal nieuwe tbs-patiënten daalde van 164 naar 118.

Volgens TBS Nederland kunnen patiënten vaak niet op tijd door naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor blijven zij langer in een zwaar beveiligde tbs-kliniek dan nodig is.

Wachtlijsten

Dat werkt door op de wachtlijsten. Mensen die vanuit de gevangenis zijn aangewezen op een plek in een tbs-kliniek, moeten daardoor langer wachten voordat zij kunnen beginnen met hun behandeling.

De gemiddelde duur van een tbs-behandeling is in 2025 opnieuw gestegen. Die kwam uit op 10,1 jaar, tegenover 8,7 jaar een jaar eerder. Volgens TBS Nederland heeft dat onder meer te maken met het feit dat patiënten moeilijk terechtkunnen bij andere zorginstellingen nadat zij klaar zijn voor een volgende stap.

Hoe veilig is het als een tbs'er terugkeert in de maatschappij? In onderstaande video leggen we het je uit: