Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tbs-klinieken vol ondanks flinke daling aantal nieuwe patiënten

Tbs-klinieken vol ondanks flinke daling aantal nieuwe patiënten

Zorg

Vandaag, 09:02

Link gekopieerd

Hoewel vorig jaar minder mensen een tbs-maatregel kregen opgelegd, kampen Nederlandse tbs-klinieken nog altijd met een tekort aan beschikbare plaatsen. Uit cijfers van TBS Nederland blijkt dat alle bedden bezet zijn, ondanks dat het aantal nieuwe tbs-patiënten daalde van 164 naar 118.

Volgens TBS Nederland kunnen patiënten vaak niet op tijd door naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor blijven zij langer in een zwaar beveiligde tbs-kliniek dan nodig is.

Wachtlijsten

Dat werkt door op de wachtlijsten. Mensen die vanuit de gevangenis zijn aangewezen op een plek in een tbs-kliniek, moeten daardoor langer wachten voordat zij kunnen beginnen met hun behandeling.

De gemiddelde duur van een tbs-behandeling is in 2025 opnieuw gestegen. Die kwam uit op 10,1 jaar, tegenover 8,7 jaar een jaar eerder. Volgens TBS Nederland heeft dat onder meer te maken met het feit dat patiënten moeilijk terechtkunnen bij andere zorginstellingen nadat zij klaar zijn voor een volgende stap.

Hoe veilig is het als een tbs'er terugkeert in de maatschappij? In onderstaande video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: hoe veilig is het als een tbs'er terugkeert naar de samenleving?
2:39

Hart van Nederland legt uit: hoe veilig is het als een tbs'er terugkeert naar de samenleving?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Dit gebeurt er achter de hekken van een tbs-kliniek
Dit gebeurt er achter de hekken van een tbs-kliniek
'Dreigingen en geweld zetten gevangenispersoneel onder druk'
'Dreigingen en geweld zetten gevangenispersoneel onder druk'
'Medewerkster tbs-kliniek liet zich vrijwillig insluiten bij beruchte tbs’er'
'Medewerkster tbs-kliniek liet zich vrijwillig insluiten bij beruchte tbs’er'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.