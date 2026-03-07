Volg Hart van Nederland
'Dreigingen en geweld zetten gevangenispersoneel onder druk'

Werk

Vandaag, 09:52

Werken in de gevangenis wordt volgens medewerkers steeds zwaarder. Ze krijgen te maken met bedreigingen, intimidatie en zelfs fysieke aanvallen. Daardoor voelen veel werknemers zich onveilig op hun werk.

Dat schrijft De Telegraaf, die tien gevangenismedewerkers interviewde. Volgens medewerkers staat het systeem onder grote druk. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen in de gevangeniswereld, maar er zijn structureel ongeveer duizend medewerkers te weinig.

Het personeelstekort zorgt voor extra druk op de mensen die er nog wel werken. Van bewaarders tot medewerkers in tbs-klinieken: veel van hen zeggen dat ze zich niet veilig en niet gewaardeerd voelen. Daar komt bij dat gevangenen volgens medewerkers steeds vaker kampen met psychische problemen, waar personeel mee moet omgaan.

Waarom vertrekken nieuwe collega's?

Het besluit van het kabinet om gevangenispersoneel dit jaar geen extra loon te geven, valt volgens medewerkers slecht. Daardoor zouden nieuwe collega's sneller vertrekken.

De combinatie van werkdruk, onveilige situaties en weinig waardering maakt het volgens medewerkers steeds lastiger om genoeg mensen te vinden die in de gevangenis willen werken.

