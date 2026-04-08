NVWA en RIVM na onderzoek: risico asbest in speelzand is verwaarloosbaar

De afgelopen maanden zijn meerdere soorten kinderspeelgoed teruggeroepen, nadat het AD asbest aantrof in speelzand. In dat onderzoek werd in verschillende producten een forse verontreiniging gevonden, wat voor onrust zorgde bij ouders en kinderopvanglocaties.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte daarop een eigen onderzoek naar 106 speelgoedartikelen met zand. In 40 van de producten werd asbest aangetroffen, al ging het vaak om kleine hoeveelheden.

Hoe groot is het risico voor kinderen?

Volgens de NVWA en het RIVM is het gezondheidsrisico in veel gevallen beperkt. In het merendeel van de onderzochte producten zat zo weinig asbest dat het risico als verwaarloosbaar wordt gezien.

Bij vier producten met hogere concentraties ligt dat anders. Daar kan wel een risico ontstaan, maar alleen in een extreem scenario waarbij een kind er jarenlang en zeer intensief mee speelt.

Nadat speelzand op scholen en kinderdagverblijven achter slot en grendel ging, opperde minister Hermans (Volksgezondheid) dat Nederlanders bij twijfel het zekere voor het onzekere moeten nemen:

Verplichte controle

Op basis van die uitkomsten willen de NVWA en het RIVM ingrijpen. Speelgoed met zand moet voortaan verplicht gecontroleerd worden op asbest en er moet een duidelijke norm komen voor wat nog is toegestaan. "We gaan ze ook actief op die verplichting wijzen", zegt een woordvoerder van de NVWA.

Voor ouders blijft het lastig om te bepalen wat veilig is. De lijst met onderzochte producten wordt pas later gepubliceerd en zelfs dan is er onzekerheid, omdat verschillende partijen van hetzelfde product kunnen verschillen.

Wel valt op dat vooral los gekleurd decoratiezand vaker asbest bevat. Dat type zand wordt bijvoorbeeld gebruikt voor knutselen of in sierflesjes. Het RIVM adviseert om daar voorzichtig mee om te gaan en bij twijfel contact op te nemen met de leverancier.