Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
NVWA en RIVM na onderzoek: risico asbest in speelzand is verwaarloosbaar

Zorg

Vandaag, 12:39 - Update: 24 minuten geleden

Link gekopieerd

De afgelopen maanden zijn meerdere soorten kinderspeelgoed teruggeroepen, nadat het AD asbest aantrof in speelzand. In dat onderzoek werd in verschillende producten een forse verontreiniging gevonden, wat voor onrust zorgde bij ouders en kinderopvanglocaties.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte daarop een eigen onderzoek naar 106 speelgoedartikelen met zand. In 40 van de producten werd asbest aangetroffen, al ging het vaak om kleine hoeveelheden.

Hoe groot is het risico voor kinderen?

Volgens de NVWA en het RIVM is het gezondheidsrisico in veel gevallen beperkt. In het merendeel van de onderzochte producten zat zo weinig asbest dat het risico als verwaarloosbaar wordt gezien.

Bij vier producten met hogere concentraties ligt dat anders. Daar kan wel een risico ontstaan, maar alleen in een extreem scenario waarbij een kind er jarenlang en zeer intensief mee speelt.

Nadat speelzand op scholen en kinderdagverblijven achter slot en grendel ging, opperde minister Hermans (Volksgezondheid) dat Nederlanders bij twijfel het zekere voor het onzekere moeten nemen:

1:02

Verplichte controle

Op basis van die uitkomsten willen de NVWA en het RIVM ingrijpen. Speelgoed met zand moet voortaan verplicht gecontroleerd worden op asbest en er moet een duidelijke norm komen voor wat nog is toegestaan. "We gaan ze ook actief op die verplichting wijzen", zegt een woordvoerder van de NVWA.

Voor ouders blijft het lastig om te bepalen wat veilig is. De lijst met onderzochte producten wordt pas later gepubliceerd en zelfs dan is er onzekerheid, omdat verschillende partijen van hetzelfde product kunnen verschillen.

Wel valt op dat vooral los gekleurd decoratiezand vaker asbest bevat. Dat type zand wordt bijvoorbeeld gebruikt voor knutselen of in sierflesjes. Het RIVM adviseert om daar voorzichtig mee om te gaan en bij twijfel contact op te nemen met de leverancier.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.