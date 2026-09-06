Een op drie moeders kampt met PTSS na vroeggeboorte

De geboorte van een veel te vroeg geboren baby kan voor ouders jarenlang gevolgen hebben. Uit landelijk onderzoek van psycholoog Kirsten Muller, verbonden aan het Erasmus MC en Amsterdam UMC, blijkt dat een op de drie moeders en een op de zes vaders PTSS-klachten ontwikkelt na de opname van hun baby op de neonatale intensive care. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

De piepjes, medische apparaten en de voortdurende onzekerheid over de gezondheid van hun kindje kunnen voor ouders ontzettend stressvol zijn. Ook een plotselinge terugval, nadat het een tijd goed leek te gaan, kan traumatisch zijn. Ouders kunnen daardoor nog jaren last houden van angst, slaapproblemen of depressieve gevoelens.

Jaarlijks worden in Nederland zo'n zevenhonderd kinderen extreem vroeg geboren, na een zwangerschap van 24 tot 28 weken.

Hulp voor ouders vaak te laat

Volgens de onderzoekers is er meer aandacht nodig voor de mentale gezondheid van ouders, zowel tijdens als na de ziekenhuisopname. Ouders vragen soms pas jaren later om hulp, waardoor de link met de vroeggeboorte niet altijd wordt gelegd.

Door stress eerder te signaleren en ouders beter te begeleiden, hopen de onderzoekers niet alleen de ouders te helpen, maar ook de ontwikkeling van hun kind beter te ondersteunen.