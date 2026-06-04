Baby's in kwetsbare wijken lopen groter risico op vroeggeboorte

Baby's die worden geboren in Nederlandse wijken met grote sociaaleconomische problemen hebben vaker een moeilijke start. Ze worden vaker te vroeg geboren, hebben vaker een laag geboortegewicht en overlijden vaker tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC en de TU Delft onder ruim 1,1 miljoen zwangerschappen.

Volgens de onderzoekers hangen de verschillen samen met de leefomstandigheden waarin zwangere vrouwen wonen. Eerder onderzoek liet al zien dat factoren als criminaliteit, hittestress, schimmel, geluidsoverlast en luchtvervuiling invloed kunnen hebben op de gezondheid van moeder en kind.

Waar zijn de verschillen het grootst?

Het gaat om twintig gebieden die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daaronder zijn onder meer Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Zuidoost, Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuidwest, Groningen-Noord en Heerlen-Noord. Deze wijken kampen vaak met problemen als armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden en slechte woonomstandigheden.

De grootste gezondheidsachterstand werd gevonden in Amsterdam-Zuidoost. Daar overlijden ongeveer acht op de duizend baby's tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Dat is ongeveer twee keer zo veel als in wijken die niet als sociaaleconomisch kwetsbaar worden gezien.

Meer kansen

"We zullen moeten investeren in de leefomgeving en omstandigheden in deze wijken om ervoor te zorgen dat kinderen een kansrijkere start krijgen", zegt kinderarts-neonatoloog en onderzoeker Jasper Been van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. "Dat kan niet enkel vanuit de gezondheidszorg. Hiervoor is een aanpak nodig die domeinoverstijgend is."