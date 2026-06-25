Zorgwekkend: minder soa-tests, maar wel meer hiv, gonorroe en syfilis

Minder mensen hebben zich vorig jaar bij een GGD Centrum Seksuele Gezondheid laten testen op een mogelijke soa. Toch werden juist meer gevallen van gonorroe, syfilis en hiv vastgesteld. Soa Aids Nederland noemt die combinatie zorgwekkend en vreest dat te weinig mensen zich laten onderzoeken.

Uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat er in 2025 bijna 147.000 consulten waren bij de GGD. Dat is 8 procent minder dan een jaar eerder. Alleen tijdens de coronajaren 2021 en 2022 werden er nog minder consulten afgenomen. Veel mensen laten zich ook via de huisarts testen, maar over die cijfers van 2025 is nog niets bekend.

Het aantal soa's in Europa heeft de afgelopen jaren een recordhoogte bereikt. Dat meldt gezondheidsorganisatie ECDC. Vooral gonorroe en syfilis nemen al jaren flink toe, in de bovenstaande video hoor je daar meer over.

Meer diagnoses van hiv en andere soa's

Ondanks minder bezoeken aan GGD-centra steeg het aantal diagnoses van gonorroe van 13.952 naar 14.297. Ook syfilis kwam vaker voor, met een stijging van 1.798 naar 1.927 diagnoses. Vorig jaar kregen bovendien 440 mensen de diagnose hiv. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder.

Het aantal vastgestelde gevallen van chlamydia daalde juist tot bijna 11.000. Volgens het RIVM is dat niet goed te vergelijken met eerdere jaren, omdat alleen nog wordt getest bij klachten of als een partner klachten heeft.

Soa Aids Nederland maakt zich zorgen

Soa Aids Nederland ziet het dalende aantal consulten als een zorgelijke ontwikkeling. "Dat zien we ook terug in het afnemende condoomgebruik. Juist daarom zijn investeringen in voorlichting, testmogelijkheden en preventie belangrijk."

Arts Hanna Bos van Soa Aids Nederland waarschuwt dat onbehandelde soa's ernstige complicaties kunnen veroorzaken. "En als te weinig mensen worden getest, krijgen steeds meer mensen met deze soa's te maken." Volgens haar laat de combinatie van minder consulten en meer diagnoses zien "dat te weinig mensen de juiste zorg weten te vinden om zich te laten testen". Volgens het RIVM was de daling van het aantal consulten vooral zichtbaar onder vrouwen en heteroseksuele mannen.