Slechts 5 procent van de Nederlanders test na de zomer op soa’s: 'Zorgwekkend'

Hoewel de zomervakantie vaak een periode is van zorgeloosheid, test slechts 5 procent van de Nederlanders deze zomer op seksueel overdraagbare aandoening (soa). Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope, uitgevoerd in opdracht van Soapoli-online. Niet zo lang geleden uitte de Wereldgezondheidsorganisatie haar zorgen over de dalende trend in het condoomgebruik onder Nederlandse jongeren. Dat we dan ook nog minder soa-testen uitvoeren is zorgwekkend, stelt Soapoli-online.

Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders open staat voor onveilige seks, als de gelegenheid zich voordoet. Ook had afgelopen zomer slechts 10 procent condooms op zak bij een zomeruitje zoals een festival of zomervakantie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 70 procent van de Nederlanders seksueel actief is. Klazien Visser, oprichter van Soapoli-online geeft aan dat niet iedereen een soatest nodig heeft, "maar iedereen moet zich bewust zijn van het risico van onveilige seks en zich laten testen bij twijfel.”

Het is belangrijk om beschermde seks te hebben om geslachtziekten te voorkomen. De grote meerderheid van de mensen vindt dat stiekem het condoom afdoen, ook wel stealthing genoemd, strafbaar moet worden.

2:23 Moet stiekem condoom afdoen strafbaar worden? 'Gevoel van vernedering overheerst'

Geen klachten, toch besmet

Het is cruciaal dat meer mensen zich bewust worden van hun seksuele gezondheid en proactief stappen nemen om gezond te blijven, stelt Soapoli-online. Van de 5 procent Nederlanders die test, blijkt dat de helft dat alleen doet na klachten of aanwijzingen. Terwijl volgens Visser Soa’s te vaak onopgemerkt blijven: "Een aandoening als gonorroe geeft lang niet altijd klachten. Dit kan ervoor zorgen dat mensen ongemerkt een soa verspreiden.”

Het aantal mensen met gonorroe klachten is volgens Soapoli-online mei dit jaar aanzienlijk gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het percentage positieve tests bij Soapoli-online baart de organisatie zorgen. "We willen voorkomen dat mensen onbewust een soa overdragen en daarmee de seksuele gezondheid van anderen in gevaar brengen," aldus Visser.