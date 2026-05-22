Recordaantal soa's in Europa: vooral syfilis stijgt hard

Vandaag, 10:12

Het aantal soa's in Europa heeft in 2024 een recordhoogte bereikt. Dat meldt gezondheidsorganisatie ECDC. Vooral gonorroe en syfilis nemen al jaren flink toe.

Vorig jaar werden ruim 106.000 gevallen van gonorroe geregistreerd. Dat is meer dan vier keer zoveel als in 2015. Ook syfilis stijgt hard, met ruim 45.000 meldingen in 2024. Chlamydia blijft met meer dan 213.000 gevallen de meest voorkomende soa in Europa.

Waarom nemen de soa's zo snel toe?

Volgens het ECDC zijn er meerdere oorzaken voor de stijging. In verschillende Europese landen moeten mensen nog altijd zelf betalen voor een soa-test. Ook lopen preventiecampagnes en controles achter op veranderingen in seksueel gedrag sinds de coronapandemie.

De organisatie waarschuwt dat onbehandelde soa's ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, zoals chronische pijn en onvruchtbaarheid. Europese landen worden daarom opgeroepen om sneller te testen, beter te behandelen en hun aanpak tegen soa's te vernieuwen.

Door Redactie Hart van Nederland

