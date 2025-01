Zorgverleners waarschuwen voor populaire methode tegen soa's

Experts waarschuwen voor een populaire methode om chlamydia en syfilis te voorkomen, door direct na de seks antibiotica te slikken. Maar het bestrijdingsmiddel doxyPEP zou schadelijk zijn voor de gezondheid, vertellen zorgverleners aan de NRC.

In veel landen stijgt het aantal soa's, onder meer doordat mensen steeds minder vaak condooms gebruiken. Een alternatief is het slikken van 200 milligram doxycycline binnen 72 uur na de seks. Daarmee daalt het aantal diagnoses van chlamydia en syfilis met 70 tot 90 procent, blijkt uit buitenlandse onderzoeken.

Het is belangrijk om beschermde seks te hebben om geslachtziekten te voorkomen. De grote meerderheid van de mensen vindt dat stiekem het condoom afdoen, ook wel stealthing genoemd, strafbaar moet worden (zie bovenstaande video).

Ook in Nederland is de methode in opkomst. Een werkgroep met huisartsen, infectiologen, het RIVM, Soa Aids Nederland en vertegenwoordigers van de lhbtiq-gemeenschap raadt doxyPEP af. "Omdat er nog veel onduidelijk is over de langetermijneffecten", vertelt Hanna Bos van Soa Aids Nederland aan de krant.

De zorgverleners zijn bezorgd dat de antibiotica bacteriën resistent maken. Dat zou met name bij gonorroe een probleem kunnen zijn. Bovendien stelt de werkgroep dat het bestrijden van chlamydia zonder klachten weinig nut heeft. Syfilis komt in Nederland veel minder vaak voor dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.