Platform koppelt helpers aan zorgbehoevenden, en nu kan mevrouw Weitjens Paul alles vragen

Een boodschap halen, het huis stofzuigen, of gewoon een helpende hand bij een klusje: het zijn kleine dingen die voor zorgbehoevenden een wereld van verschil kunnen maken. Om wachtlijsten en het personeelstekort te omzeilen, is er nu een platform om studenten, pensionado's en eigenlijk iedereen die wat tijd overheeft te koppelen aan mensen die wel wat niet-medische hulp in huis kunnen gebruiken.

Het initiatief Beep for Help richt zich op het verlichten van de druk op de zorg en mantelzorgers. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij huishoudelijke taken, het doen van boodschappen of andere praktische ondersteuning. De drempel is laag en het aanbod sluit aan op de groeiende behoefte aan informele hulp, met name onder ouderen.

'Lang wachten'

Mevrouw Weitjens krijgt via Beep for Help hulp van Paul Vos en daar heeft ze veel aan, vertelt ze aan Hart van Nederland. "Als je huishoudelijke hulp van de instelling krijgt, moet je ten eerste heel lang wachten. Maar als ze komen, doen ze huishoudelijk werk. Niets meer dan dat. Paul kan ik alles vragen", aldus mevrouw Weitjens.

Magreth van Kuijl, van Beep for Help, vertelt dat ze hopen dit jaar hulp aan te bieden in de hele randstad en zo snel mogelijk heel Nederland. "Hoe meer mensen je kunt helpen, hoe minder mensen afhankelijk zijn van wachtlijsten of het zelf moeten blijven doen terwijl dat niet kan."