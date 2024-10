Ziekenhuis start speciale behandeling bij vrouwen met herhaalde miskramen

Ieder jaar krijgen ongeveer 25.000 vrouwen een miskraam. Sommige vrouwen ervaren zelfs meerdere miskramen. Helaas is de oorzaak hiervan niet altijd duidelijk. Het LUMC start nu een proef met het middel prednisolon (vergelijkbaar met prednison). Dit medicijn wordt ook gebruikt bij orgaandonaties om afstoting van het donororgaan te voorkomen. Door het middel te geven aan een groep wensmoeders wordt onderzocht of het de kans op een levend geboren kind kan verhogen.

Inge Pelsers is een van de deelnemers aan het onderzoek. Ze heeft vijf miskramen gehad, waarvan de laatste nog niet zo lang geleden. "Normale mensen doen een zwangerschapstest, zien twee streepjes en zijn blij. Wij denken alleen maar: hoe lang gaat het deze keer goed?", vertelt Inge.

Bekijk het verhaal van de speciale behandeling in het ziekenhuis in de video bovenaan dit artikel.

Keuze snel gemaakt

Bij Inge gaat het telkens mis na vier of vijf weken zwangerschap. "Ik zit ook in een fertiliteitstraject. Mijn behandelend arts was op een congres, hoorde over dit onderzoek en vroeg: is dat niet iets voor jullie? De keuze was snel gemaakt." Inge hoopt dat een toekomstige zwangerschap goed verloopt. Zodra ze positief test, moet ze direct beginnen met de medicatie. "Of misschien kan het al eerder, nog voor ik zwanger ben."

Aandacht voor miskramen

De artsen achter het onderzoek hopen daarnaast dat het aandacht brengt voor miskramen. "We hopen met dit middel de miskramen die ontstaan door afstoting, te voorkomen", zegt een van de artsen die betrokken is bij het onderzoek. "Een embryo is toch voor een deel lichaamsvreemd, dus daar zou dit broertje van prednison tegen kunnen helpen."

In totaal kunnen 490 vrouwen deelnemen aan de studie, mits ze twee of meer onverklaarde miskramen hebben doorgemaakt.