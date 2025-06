Ziekenhuis mag behandeling ernstig ziek meisje (3) stopzetten

Ziekenhuis Maastricht UMC+ mag de medische behandeling van een ernstig ziek 3-jarig meisje staken van de rechter. Het meisje heeft een zeldzame genetische ziekte en wordt sinds eind februari door kunstmatige beademing in leven gehouden. De artsen willen daarmee stoppen.

De artsen oordelen dat het meisje "uitzichtloos lijdt" en verdere behandeling zinloos is. De ouders van het meisje hoopten via de rechter toch verdere behandeling af te dwingen. Anders dan de behandelend artsen en andere specialisten die second opinions gaven, hebben de ouders nog enige hoop op herstel.

Het is ook in strijd met hun geloofsovertuiging om de behandeling te stoppen zolang het hart klopt. De rechtbank noemt het leed en verdriet "zeer invoelbaar", maar benadrukt dat het besluit aan de artsen is.

"Uit diverse verklaringen van artsen en verplegend personeel blijkt dat het meisje ernstig lijdt", concludeert de rechter. Die vindt het besluit van het ziekenhuis juist. De ouders kunnen nog in beroep gaan.

Hart van Nederland/ANP