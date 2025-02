KWF slaat alarm: supermarkten maken meer reclame voor alcohol, jongeren gevoelig

Supermarkten adverteren steeds meer met alcohol in hun folders, zegt KWF Kankerbestrijding. De organisatie baseert dit op de uitkomsten van een onderzoek dat ze samen met het MDL Fonds (voorheen de Maag Lever Darm Stichting) en denktank Questionmark heeft verricht.

"In 2024 telden de wekelijkse reclamefolders van de zes grootste supermarktketens gemiddeld 445 aanbiedingen voor alcoholhoudende dranken, twee keer meer dan in 2020 (219 aanbiedingen)." In het onderzoek zijn de wekelijkse folderaanbiedingen van de zes grootste supermarktketens geanalyseerd over de jaren 2020, 2022 en 2024.

Een waarschuwingsetiket op drankflessen een goed idee? In bovenstaande video zie je wat de mensen op straat daarvan vinden.

Dorine Manson, directeur van KWF, noemt de bevindingen uit het onderzoek "uitermate teleurstellend". "In 2018 hebben supermarkten in het Nationaal Preventieakkoord toegezegd hun klanten te helpen gezondere keuzes te maken." Alcohol veroorzaakt ziektes, ongevallen en geweld. "Een daling in reclame voor alcoholhoudende dranken lag voor de hand, maar in plaats daarvan zien we juist een sterke toename van het aandeel alcoholpromoties."

Jongeren

De reclames bereiken natuurlijk ook jongeren: "Jongeren zijn extra gevoelig voor alcoholmarketing. Onderzoek toont aan dat zij eerder beginnen met drinken en ook meer drinken als zij alcoholreclame zien."

KWF wijst erop dat supermarkten sinds de invoering van de nieuwe alcoholwet in 2021 niet meer dan een kwart korting mogen geven op alcohol. Dit wordt "tenietgedaan door de toename in het aantal aanbiedingen".

De overheid moet maatregelen nemen, vinden KWF en andere gezondheidsfondsen, verenigd in het initiatief de Gezonde Generatie. Zij kan bijvoorbeeld beperkingen stellen aan waar alcohol te zien is in de supermarkt. Ook het verbieden van alcoholreclame in de folders en gratis weggeefcadeautjes bij alcoholproducten, zoals petjes, t-shirts en andere gadgets zijn opties.

"Er moeten bindende regels komen die voor alle supermarkten gelijk zijn. Zonder zo'n wettelijke aanpak beloont de marktwerking vooral de supermarkten die achterblijven op het gebied van gezondheid", zegt Manson.

ANP