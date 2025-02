WHO wil waarschuwingslabels op alcohol: ‘Net als bij sigaretten’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat er prominente waarschuwingslabels op alcoholische dranken komen, net zoals bij sigaretten. Dit om consumenten beter te informeren over de kankerrisico’s van alcohol, zo schrijft het AD vrijdag. Volgens de WHO sterven jaarlijks 800.000 mensen in Europa aan de gevolgen van alcoholgebruik.

De WHO richt zich specifiek op Europa, waar mensen gemiddeld twee keer zoveel alcohol drinken als wereldwijd. In Europa drinkt 77 procent van de bevolking boven de 15 jaar alcohol, terwijl dat wereldwijd 44 procent is. In Nederland ligt het alcoholgebruik met ongeveer 9 liter pure alcohol per persoon per jaar iets onder het Europese gemiddelde van 11 liter.

Veel mensen weten volgens de WHO niet dat alcohol verschillende soorten kanker kan veroorzaken. Slechts 15 procent van de Europeanen is op de hoogte van het verband tussen alcohol en borstkanker, en 39 procent weet van de link met darmkanker.

Verplichte labels in plaats van QR-codes

De WHO pleit voor verplichte etikettering, omdat zelfregulering door de industrie niet effectief zou zijn. Nu staan er soms QR-codes op alcoholische dranken met gezondheidsinformatie, maar volgens WHO-directeur Hans Kluge zoekt bijna niemand die op. Uit onderzoek van de WHO blijkt dat 73 procent van de Nederlanders voorstander is van deze maatregel.

Toch lijkt er in Nederland nog weinig politieke steun voor een strengere aanpak. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog een motie tegen om alcoholreclame te verbieden.