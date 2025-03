Koopmans kritisch op Duits rapport over herkomst coronavirus

Viroloog Marion Koopmans heeft met verbazing gereageerd op een Duits inlichtingenrapport over de herkomst van het coronavirus. De Duitse inlichtingendienst BND zou al in 2020 hebben geconcludeerd dat het "80 tot 90 procent waarschijnlijk" is dat het virus uit een laboratorium in Wuhan is ontsnapt.

Volgens Koopmans is er nog altijd geen wetenschappelijk bewijs voor de zogeheten 'lableak'-theorie. "Je hoort mij niet zeggen dat het onmogelijk is dat het uit een lab komt, maar er zijn tot op heden geen wetenschappelijke onderzoeksdata die dat bewijzen", zegt de viroloog. Ze vraagt zich af waarom er niets met het rapport uit 2020 is gedaan.

Het onderzoeken van de labtheorie was in 2021 zelfs geen onderdeel van haar officiële opdracht voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "Dat hebben we toen zelf toegevoegd," zegt ze. De conclusie destijds was dat de labtheorie "extreem onwaarschijnlijk" was, al kon die niet volledig worden uitgesloten.

China werkt niet mee

Koopmans blijft ervan overtuigd dat de oorsprong van het virus eerder bij wilde dieren ligt, maar erkent dat er nog te weinig onderzoek is gedaan. Volgens haar ligt dat mede aan het gebrek aan openheid vanuit China. "Ik vind het buitengewoon onhandig dat er niet meer actie is in China. Daar kunnen ze de studies doen, maar dat proces stokt", aldus Koopmans.

Ze maakt zich zorgen over de polarisatie rondom de discussie over de herkomst van het virus en de online aanvallen die zij zelf krijgt. "Dat maakt mij ook terughoudender, terwijl ik geen enkel ander belang heb dan de wetenschap," zegt ze.

