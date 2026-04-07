Juwe (7) werd levensgevaarlijk ziek na het inslikken van een batterij

In Nederland belanden elk jaar zeker 38 kinderen op de spoedeisende hulp nadat ze een batterij hebben ingeslikt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Emma Kinderbuikcentrum van Amsterdam UMC. De gevolgen kunnen ernstig zijn en soms zelfs dodelijk.

Het gaat vooral om kleine, ronde knoopbatterijen. Die zitten vaak los of in speelgoed en zien er door hun glanzende uiterlijk aantrekkelijk uit voor jonge kinderen. Ongeveer 1 op de 7 ingeslikte batterijen komt uit speelgoed.

Volgens de onderzoekers krijgt 17 procent van de kinderen complicaties, zoals schade aan de slokdarm of bloedingen. "Een ingeslikte batterij kan levensbedreigend zijn. Ouders moeten direct medische hulp zoeken", waarschuwt kinderarts Angelika Kindermann.

Juwe (7) werd levensgevaarlijk ziek

Het gaat inmiddels goed met Juwe (7), maar zes jaar geleden werd hij levensgevaarlijk ziek nadat hij een knoopbatterij had ingeslikt. Zijn ouders trokken meerdere keren aan de bel, maar werden eerst weggestuurd terwijl hun zoon steeds zieker werd. Pas na opname in het ziekenhuis werd de batterij ontdekt, waarna spoedoperaties en beademing volgden. Juwe herstelde uiteindelijk zonder blijvende schade.

Kinderen kunnen klachten krijgen zoals slikproblemen, buikpijn of braken. Maar soms zijn er geen duidelijke symptomen, waardoor het probleem pas laat wordt ontdekt en de schade groter wordt.