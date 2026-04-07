Jaarlijks tientallen kinderen naar spoedeisende hulp na inslikken batterij

Elk jaar belanden zeker 38 kinderen op de spoedeisende hulp nadat ze een batterij hebben ingeslikt. Dat meldt het Emma Kinderbuikcentrum van het Amsterdam UMC op basis van eigen onderzoek. Vooral jonge kinderen lopen groot risico: de gevolgen kunnen ernstig zijn en in sommige gevallen zelfs fataal, zeggen de onderzoekers.

Voor het onderzoek zijn alle gevallen van batterij-inslikken bij kinderen tussen 2018 en 2021 voor het eerst op een rij gezet. Het gaat meestal om kleine, ronde knoopbatterijen die los rondslingeren. Ongeveer één op de zeven komt uit speelgoed. Door hun kleine formaat en glimmende uiterlijk trekken juist deze batterijen de aandacht van kinderen, aldus de onderzoekers.

Als een batterij wordt ingeslikt, kunnen er complicaties ontstaan, zoals beschadiging van de slokdarm of bloedingen.

De onderzoekers roepen op tot meer alertheid bij ouders en artsen. Ook fabrikanten moeten volgens hen ingrijpen door batterijen in speelgoed en apparaten beter vast te zetten.