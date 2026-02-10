Volg Hart van Nederland
Kamer eist duidelijkheid: vertel vrouwen of ze dicht borstweefsel hebben

Zorg

Vandaag, 22:21

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat vrouwen wordt verteld of ze dicht borstweefsel hebben. Demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Preventie, VVD) zei dat dit niet mogelijk is, omdat vrouwen nog geen vervolgonderzoek kan worden aangeboden.

Een MRI-scan, waarmee dicht borstweefsel goed onderzocht kan worden, is pas vanaf 2030 beschikbaar voor borstkankerscreening.

Vrouwen met dicht borstweefsel hebben meer klier- en bindweefsel in hun borsten en minder vet. Daardoor is op een mammogram, de normale manier van borstkankeronderzoek, kanker moeilijker te vinden. Daarnaast hebben vrouwen met zeer dicht borstweefsel meer kans op kanker.

Tielen spreekt van een "duivels dilemma". Zij wil het vrouwen eigenlijk wel eerder vertellen, maar dat kan volgens haar nu niet, omdat er nu nog geen vervolgonderzoek kan worden aangeboden. Vrouwen kunnen wel zelf een MRI-scan laten maken, maar niet iedereen kan dat betalen en dat is volgens Tielen niet eerlijk.

Door ANP

