'Illegale afslankmiddelen uit China glippen langs Nederlandse douane'

Illegale namaakmedicatie uit China weten ondanks controles nog altijd Nederland te bereiken. Vooral zogeheten peptiden, die onder meer worden verkocht als afslankmiddel of voor spieropbouw, zijn populair. De Douane en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben grote moeite om de handel tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van BNR, dat zelf zonder problemen een illegaal afslankmiddel uit China wist te bestellen.

De handelaren spelen handig in op de populariteit van afslankmiddelen zoals Ozempic. Via internet bieden ze tientallen producten aan die zouden helpen bij afvallen, spiergroei of zelfs een langer leven. BNR bestelde bij een Chinese verkoper een dosis van het experimentele afslankmiddel retatrutide. De bestelling werd gewoon bezorgd, ondanks de controles aan de grens.

Honderden zendingen onderschept

De Douane zegt tegen BNR streng op te treden tegen de illegale handel. Tot en met september werden dit jaar al honderden zendingen met peptiden tegengehouden. Toch blijkt het lastig om alle pakketjes te onderscheppen. Volgens de IGJ verplaatst de handel zich steeds vaker van websites naar sociale media en opereren verkopers vanuit verschillende landen. Dat maakt toezicht ingewikkeld.

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Grote gezondheidsrisico's

Het gebruik van illegaal bestelde peptiden brengt risico's met zich mee. Uit eerder onderzoek van Pointer blijkt dat deze middelen verkeerde doseringen of onbekende stoffen kunnen bevatten. Ook zijn de beloofde effecten op bijvoorbeeld gewichtsverlies of spiergroei lang niet altijd wetenschappelijk bewezen. Experts waarschuwden toen dat "het echt Russisch roulette is wat je met je lichaam doet."

De IGJ waarschuwt dat verkopers de Geneesmiddelenwet overtreden als zij zonder vergunning medicijnen aanbieden. Sommige webwinkels proberen de regels te omzeilen door hun producten uitsluitend 'voor onderzoeksdoeleinden' aan te prijzen. Begin september kreeg de Nederlandse webshop Peptidekoning daarom een verkoopverbod opgelegd.