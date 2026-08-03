'Huisartsen schrappen steeds vaker huisbezoeken door tijdgebrek'

Huisartsen zijn steeds minder vaak bij ons thuis te vinden. Het aantal huisbezoeken zijn de afgelopen 15 jaar gehalveerd, dat blijkt uit berekeningen van NU.nl. In 2011 gingen huisartsen nog ruim 207 keer per 1.000 ingeschreven patiënten op visite. Vorig jaar waren dat er nog 98. Volgens huisartsen spelen de oplopende werkdruk en de beperkte vergoeding voor huisbezoeken daarbij een grote rol.

Een huisbezoek kost al snel een halfuur tot veertig minuten, inclusief reistijd. In diezelfde tijd kan een huisarts meerdere patiënten op de praktijk helpen. Maar een huisbezoek heeft wel voordelen voor arts en patiënt . "Bij iemand thuis zie je veel meer dan op de praktijk: je begrijpt veel beter wat er gebeurt, wat er misgaat en waar iemand vandaan komt", zegt huisarts David Schaap tegen NU.nl. "Maar het is onhoudbaar geworden om ze ruimhartig in te plannen."

In sommige kleine plaatsen in Nederland wordt het steeds moeilijker om een huisarts te vinden. Eerder vertelde Adrie Vincenten dat hij grote moeite heeft om een opvolger te vinden. In de video hierboven vertelt hij daarover.

Vergrijzing vergroot de druk

De afname komt op een moment dat steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen en de vraag naar huisartsenzorg groeit. Volgens onderzoekers kan ook de coronapandemie een rol hebben gespeeld, omdat mensen sindsdien terughoudender zijn geworden met contact met de huisarts. Daarnaast kunnen veel ouderen tegenwoordig gemakkelijker naar de praktijk worden gebracht.

Een deel van de huisbezoeken aan ouderen wordt inmiddels uitgevoerd door praktijkondersteuners ouderenzorg. Toch maken huisartsen zich zorgen over de toenemende druk op mantelzorgers. Ouderen die vroeger mogelijk in een zorginstelling verbleven, wonen nu vaker thuis. Daardoor wordt ook vaker een beroep gedaan op familie om hen naar de huisartsenpraktijk te brengen.