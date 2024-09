'Even jezelf checken: bodyscan is razendpopulair, maar heeft ook keerzijde'

Je auto moet regelmatig naar de garage voor een apk, maar voor een hele andere keuring staan we nu ook in de rij: de bodyscan. Steeds meer mensen willen hun volledige lichaam laten checken, meldt het AD. Maar daar zit ook een keerzijde aan, waarschuwen artsen.

Wie een kleine 2.000 euro betaalt, kan een zogenoemde total bodyscan krijgen, aldus de krant. Je krijgt dan bij een particuliere arts een MRI-scan om te checken of er iets afwijkends te zien is. Als dat inderdaad zo is, kloppen mensen aan bij hun eigen huisarts.

Meer nadelen

Artsen zijn hier alleen niet altijd zo blij mee, want van wat er gevonden is, hoef je niet altijd klachten te krijgen of erger. Heb je ergens last van, dan kun je beter kiezen voor zorgvuldig vervolgonderzoek in plaats van alles maar te testen, vinden huisartsen.

Artsen willen patiënten nu waarschuwen, omdat er meer na- dan voordelen zitten aan zo'n preventieve bodyscan. "Vooraf is niet altijd duidelijk dat er ook toevalsbevindingen kunnen zijn. Vaak zijn dat afwijkingen die in de loop van het leven ontstaan, maar waar iemand nooit klachten van zal krijgen of aan dood zal gaan", zegt Jet Quarles van Ufford, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, tegen de krant.

Volgens huisarts Bernard Leenstra "vind je bijna altijd iets" als je zo'n scan laat doen. Mensen kunnen bijvoorbeeld een afwijkende waarde van de schildklier hebben, maar het doet volgens Leenstra meer kwaad dan goed om mensen met schildlierhormonen te behandelen. "Als iemand dan toch medicatie heeft gekregen, zit je aan een afbouwproces met vervelende hormoonschommelingen vast", zegt hij tegen het AD.

Buitenland

Veel mensen laten zo'n scan doen in het buitenland. Daar krijgen ze dan het advies om bijvoorbeeld allerlei extra onderzoeken te doen of om een afwijking elk jaar te laten controleren. In Nederland gelden echter wel eens andere richtlijnen. Dat is volgens artsen soms lastig uit te leggen aan de patiënt. Bovendien zorgt het ervoor dat de druk op de zorg steeds verder toeneemt, zeggen ze.