Honderden kinderen hopen op coronabehandeling, Kaiya (14) is 'gebroken knikker'

Al honderden kinderen zijn ingeschreven voor een speciale therapie voor langdurige coronaklachten. Vanaf volgende week kunnen de kinderen terecht bij post-covid expertisecentra in Amsterdam, Maastricht en Utrecht. Een van die kinderen is de 14-jarige Kaiya uit Rijnsburg. Ze kan niet meer naar school en heeft bijna geen contact meer met vriendinnen.

Kaiya kreeg in 2021 corona, maar leek daar goed van te herstellen. Ze was niet heel ziek en knapte snel genoeg op om na de kerstvakantie weer naar school te gaan. Maar daar ging het mis: ze kreeg zoveel hoofdpijn dat ze flauwviel.

'Gecrasht'

Artsen hielden vol dat haar klachten psychisch waren. "Twee jaar geleden is ze compleet gecrasht en heeft ze maanden in bed gelegen. Uiteindelijk constateerde de kinderarts dat ze long covid heeft", vertelt haar moeder Marleen tegen Hart van Nederland. "Ze slaap slecht en lezen bezorgt haar hevige hoofdpijn. Ze was een stuiterbal, maar nu is ze een gebroken knikker."

Het lukte vanaf toen ook niet meer om naar school te gaan en nog steeds is een "half uurtje naar de Albert Heijn al te veel". Ze krijgt nu één keer per week thuisonderwijs. Vriendinnen ziet ze niet meer; van de vriendinnengroep die ze had, ziet ze er nog maar één. "Meiden van haar leeftijd gaan naar de bios en de McDonalds. Dat is nu allemaal weg", aldus Marleen.

De reacties van anderen vallen Kaiya zwaar. "Mensen die zeggen: 'je moet gewoon uitrusten en fysiotherapie doen', hebben echt geen idee", zegt haar moeder. Kaiya staat onder behandeling bij een kinderarts in het Spaarne Gasthuis. Haar bloed wordt nauwlettend in de gaten gehouden, onder meer vanwege een tekort aan vitamine D en B12. Maar medicatie durven artsen haar niet voor te schrijven, omdat de risico’s bij kinderen te groot zijn.

Behandeling

De post-covid expertisecentra geven Kaiya weer nieuwe hoop. Voor volwassenen zijn klinieken sinds november actief. Voor kinderen met post-covid is een andere behandeling nodig dan voor volwassenen, omdat in de behandeling voor die kinderen rekening gehouden moet worden met de leeftijd van het kind, de groei en ontwikkeling.

Kinderen konden sinds 1 november worden aangemeld via de huisarts. Volgens de koepel van academische ziekenhuizen, de NFU, zijn er al enkele honderden kinderen ingeschreven bij de expertisecentra. De organisatie verwacht dat het aantal aanmeldingen toeneemt nu de behandelcentra voor kinderen openen.

