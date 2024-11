Eerste expertisecentra voor longcovidpatiënten open, maar capaciteit is beperkt

Vanaf vrijdag kunnen mensen met langdurige covidklachten terecht in een van de eerste drie post-covid-expertisecentra, gevestigd in het Maastricht UMC+, Amsterdam UMC en Erasmus MC in Rotterdam. Deze centra zijn opgezet om patiënten met blijvende klachten te onderzoeken en te ondersteunen in hun herstel, maar de capaciteit is beperkt. Hoewel er naar schatting 90.000 volwassenen met langdurige klachten kampen, kunnen tot januari slechts duizend patiënten worden geholpen.

Het is nog onzeker of iedereen met langdurige klachten daadwerkelijk hulp kan krijgen. Volwassenen die zich willen aanmelden, moeten al minstens een jaar kampen met klachten als vermoeidheid, benauwdheid, geheugen- en concentratieproblemen, spierpijn en hartkloppingen. Daarnaast wordt verwacht dat zij al eerder behandelingen hebben geprobeerd, zoals fysio- of ergotherapie.

Jane kreeg in mei 2022 te horen dat ze long covid heeft en hoopt op een plekje in een van de nieuwe expertisecentra. Ze vertelt haar verhaal in de video bovenaan.

Voor kinderen gelden iets soepelere eisen: zij komen al in aanmerking na een half jaar aanhoudende klachten en worden doorverwezen naar centra in Maastricht, Amsterdam en Utrecht.

Centraal kenniscentrum

De expertisecentra hebben niet alleen een behandelfunctie; ze dienen ook om kennis en ervaringen te verzamelen en te delen met andere zorgverleners. Dit gebeurt in samenwerking met het Post-COVID Netwerk Nederland (PCNN), zodat andere zorgverleners hopelijk ook sneller patiënten kunnen helpen. Op den duur is het de bedoeling dat alle universitair medische centra in Nederland een dergelijk centrum openen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP