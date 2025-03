Hoe gevaarlijk is malaria? Dit moet je weten na de onrust in Heemskerk

De ophef in Heemskerk over een man die zich meldde met een mogelijk gevaarlijke ziekte (zie video), zorgt bij veel mensen voor vragen. Uiteindelijk bleek hij geen besmettelijke tropische ziekte te hebben, maar malaria. Maar hoe gevaarlijk is malaria eigenlijk? En kan het zich verspreiden in Nederland?

Malaria is een infectieziekte die wordt overgebracht door muggen in tropische gebieden, zoals Afrika en delen van Azië en Zuid-Amerika. Een besmette mug prikt een mens en brengt een parasiet over in het bloed. Die parasiet kan heftige koortsaanvallen en andere ernstige klachten veroorzaken.

Belangrijk om te weten: je kunt geen malaria krijgen door contact met een besmet persoon. Het is dus niet zoals een verkoudheid of griep. De enige manier om besmet te raken, is via een muggenbeet.

Hoe gevaarlijk is malaria?

Malaria is geen onschuldige ziekte. Zonder behandeling kan het ernstige gevolgen hebben, zoals orgaanfalen en bloedarmoede. In sommige gevallen kan het zelfs dodelijk zijn. Elk jaar sterven wereldwijd zo’n 600.000 mensen aan malaria, vooral in Afrika.

Gelukkig is de ziekte goed te behandelen met medicatie. In de meeste gevallen herstellen patiënten volledig, vooral als ze op tijd behandeld worden.

Was er gevaar in Heemskerk?

Toen de man zich in Heemskerk meldde, sloegen de autoriteiten groot alarm. Er was namelijk even angst dat hij een gevaarlijke besmettelijke ziekte had, zoals lassakoorts. Daarom werd de huisartsenpost afgesloten en moesten vijf mensen in quarantaine.

Toen bleek dat het niet om een besmettelijke ziekte ging, was de opluchting groot. Omdat de ziekte niet van mens op mens overdraagbaar is, liep niemand in Heemskerk gevaar. Malaria verspreidt zich niet zomaar in Nederland, omdat de mug die het virus overdraagt hier nauwelijks voorkomt.

Kan malaria ooit een probleem worden in Nederland?

Door klimaatverandering worden sommige delen van Europa warmer, waardoor bepaalde muggen zich verder kunnen verspreiden. Vroeger kwam malaria ook in Nederland voor, maar door betere hygiëne en veranderde leefomstandigheden is dat al lang niet meer het geval.

Voorlopig hoeven we ons geen zorgen te maken over malaria in Nederland. Wel is het belangrijk om voorzichtig te zijn als je naar een tropisch land reist. Neem dan malariatabletten en gebruik muggenspray om jezelf te beschermen.