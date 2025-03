Mogelijk besmette patiënt Heemskerk naar ziekenhuis, GGD start brononderzoek

De GGD gaat een bron- en contactonderzoek starten na de mogelijke besmetting in een huisartsenpraktijk in Heemskerk. Dat meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland aan Hart van Nederland. Een 37-jarige man, die zich donderdagavond meldde met ziekteverschijnselen, is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend om welke infectieziekte het gaat.

De man meldde zich rond 18.00 uur bij de huisartsenpraktijk aan het Steenhouderskwartier, waarna de arts alarm sloeg. Uit voorzorg werd de praktijk meteen afgesloten en werd de patiënt onderzocht door een speciaal team in beschermende pakken.

Gespecialiseerde ambulancemedewerkers, gekleed in beschermende, oranje pakken, brachten de zieke man rond 21.30 uur "ingepakt" op een brancard naar de ambulance, die was aangepast om zeer besmettelijke mensen te vervoeren. Naar welk ziekenhuis de man is gebracht, kan de woordvoerder niet zeggen. "Uit veiligheidsoverwegingen is dat ook bij ons nog niet bekend." Hoe het met de man gaat, is onbekend.

De man zou recent in een land zijn geweest waar een infectieziekte heerst. Om risico’s uit te sluiten, werd hij direct apart gezet. Vijf andere mensen die in de praktijk aanwezig waren, onder wie zorgpersoneel en ambulancemedewerkers, werden ook tijdelijk in quarantaine geplaatst.

Deze vijf mensen mogen inmiddels naar huis omdat er geen aanwijzingen zijn dat zij besmet zijn geraakt, aldus de woordvoerder. "De besmetting zou alleen kunnen worden overgedragen via speeksel of bloed. Omdat hier geen sprake van is geweest, benadrukken de autoriteiten dat niemand zich zorgen hoeft te maken."

Verder onderzoek

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland is er nog geen duidelijkheid over welke infectieziekte het precies gaat. Laboratoriumonderzoek in het ziekenhuis moet daar uitsluitsel over geven. Waarschijnlijk wordt daar vrijdagochtend meer over duidelijk. De GGD gaat onderzoeken met wie de man in contact is geweest om een compleet beeld te krijgen. Voor wie klachten krijgt, wordt een telefoonnummer geopend.

Hart van Nederland / ANP