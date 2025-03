Man in Heemskerk heeft toch geen besmettelijke ziekte

De 37-jarige man die donderdagavond in Heemskerk in quarantaine werd geplaatst, blijkt geen besmettelijke infectieziekte te hebben. Dat bevestigt de GGD aan Hart van Nederland. Vanwege zijn ziekteverschijnselen bestond het vermoeden van een ernstig besmettelijke infectieziekte.

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daaruit bleek dat er geen sprake is van een besmettelijke ziekte. De ziekte die de man wél heeft, is goed behandelbaar. Om welke aandoening het gaat, is niet bekendgemaakt.

De man meldde zich donderdagavond rond 18.00 uur bij de huisartsenpraktijk aan het Steenhouderskwartier, waarna de arts alarm sloeg. Uit voorzorg werd de praktijk direct afgesloten en werd de patiënt onderzocht door een speciaal team in beschermende pakken.

Voorzorgsmaatregelen

Gespecialiseerde ambulancemedewerkers, gekleed in beschermende oranje pakken, brachten de zieke man rond 21.30 uur "ingepakt" op een brancard naar de ambulance. Dit voertuig was speciaal aangepast om patiënten met zeer besmettelijke ziekten te vervoeren.

De man zou recent in een land zijn geweest waar een infectieziekte heerst. Om risico’s uit te sluiten, werd hij direct afgezonderd. Vijf andere mensen die in de praktijk aanwezig waren, onder wie zorgpersoneel en ambulancemedewerkers, werden ook tijdelijk in quarantaine geplaatst.

Hart van Nederland/ANP