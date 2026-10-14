Harry werkt fulltime ondanks beperking, maar dreigt duizenden euro's in te leveren

Harry werkt ondanks zijn beperking 36 uur per week, maar vreest door de zorgplannen van het kabinet duizenden euro's per jaar te moeten inleveren. Hij heeft sinds zijn geboorte last van spasmes en is dagelijks afhankelijk van hulp. Zijn boodschap: wie wil dat mensen met een beperking meedoen, moet dat ook mogelijk maken.

Harry werkt als ambtenaar en verdient daarnaast bij als zzp'er. Om dat te kunnen doen, heeft hij thuiszorg nodig die hem uit bed helpt en aankleedt. "Als ik niet meer zelf kan bepalen hoe laat ik uit bed kom, hoe kan ik dan aan mijn werkgever uitleggen dat ik acht uur kan werken?"

In de video boven dit artikel legt Harry uit wat de plannen van het kabinet voor zijn dagelijks leven kunnen betekenen.

'Maak meedoen mogelijk'

De Tweede Kamer debatteerde woensdagmiddag over de zorgbegroting. Daarin zijn flinke bezuinigingen opgenomen, waaronder de invoering van een eigen bijdrage voor wijkverpleging en het schrappen van huishoudelijke hulp via de Wmo. Deze plannen raken vooral mensen die afhankelijk zijn van dagelijkse zorg, zoals Harry. Daarnaast is er onzekerheid over de vergoeding van bepaalde medicijnen en de toekomst van de belastingaftrek voor zorgkosten. Volgens Harry's eigen berekening kan de stapeling van maatregelen hem jaarlijks 5.000 tot 6.000 euro kosten.

Daarom zoekt hij contact met politici. "Het is niet zo ingewikkeld om de mailadressen van politici te vinden, dus ik stuur ze een mail." Harry wil dat mensen met een beperking worden gehoord. "Als je wilt dat ik participeer, moet je dat ook mogelijk maken."

Nog geen meerderheid voor zorgbegroting

Het debat in de Tweede Kamer heeft woensdag nog geen duidelijkheid gebracht. Een groot deel van de oppositie ziet voorlopig geen reden om de zorgbegroting te steunen. Partijen van links tot rechts vinden de plannen onvoldoende en vragen het kabinet om aanpassingen. Daarmee blijft onzeker welke maatregelen uiteindelijk doorgaan.