Grote behoefte aan steungezinnen: 'Voor ons een kleine moeite, voor de ander een groot gebaar'

Bij platform Steunouder.nl zien ze de vraag naar ontzorgende vrijwilligers toenemen. Een steunouder is een vrijwilliger die één of twee dagdelen per week een kind opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. Petro en Corinne Rijkers uit Vehgel zijn steunouders van een Oekraïens meisje.

Voor hulpvragende ouders Olena en Oleg Gutsalo uit Oekraïne is de hulp die zij krijgen van steunouders Petro en Corinne van groot belang. Ze wonen sinds twee jaar in Nederland en ze hopen via dit project dat dochter Nika de taal sneller onder de knie krijgt. Al doende leert men, zeg maar. Corinne: "Voor ons is het een kleine moeite en supergezellig." Dat ze zelf al twee kinderen hebben, maakt niks uit. "Nika gaat gewoon op in het gezin."

Vaders en moeders die behoefte hebben aan steun kunnen lang niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen en daardoor in stressvolle situaties terechtkomen. Dat kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en leiden tot het moeten inzetten van zwaardere zorg. Steunouder.nl wil dit voorkomen door vrijwilligers aan deze gezinnen te koppelen.

Match belangrijk

"We zijn eigenlijk altijd op zoek naar steungezinnen", legt coördinator Anne van Dinther van het platform uit. "Iedereen kan zich aanmelden, maar je hebt wel een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, red.) nodig. Na de aanmelding komen we thuis voor een kennismaking en gaan we ook kijken welk gezin het beste past, de match tussen gezinnen is heel belangrijk."

En als er dan zo'n klik is, dan is dat heel erg leuk, zegt Corinne. "Je komt met andere mensen in aanraking. En het is voor ons een kleine moeite, voor de ander is het een groot gebaar." En dat voelt zeker zo, zegt Olena: "Ik ben hier heel blij mee. Dat ik mijn dochter zo blij zie, is voor mij heel belangrijk."