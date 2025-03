Groot onderzoek naar kruisbandblessure bij jonge voetbalsters: 'Is echt heftig'

Vooral jonge meiden blijken bij voetballen een groot risico te lopen op een gescheurde kruisband. Het risico bij hen is vier tot acht keer groter dan bij mannelijke spelers. Daarom is er een grootschalig onderzoek gestart naar de oorzaken van deze ernstige blessure. "Het is de ergste sportblessure die er is, vooral bij meiden komt het heel vaak voor."

Het onderzoek, onder leiding van sportwetenschapper Anne Benjaminse, richt zich op het mogelijke verband met stressfactoren uit het dagelijks leven, zoals vermoeidheid, sociale druk en stress. De 20-jarige Aimee Ott van Voetbalclub Olympia '28 uit het Overijsselse Hasselt liep in november de blessure op en is tien dagen geleden geopereerd. Haar herstel kan misschien nog wel een jaar gaan duren.

Veel stress de oorzaak?

Aimee is blij dat het onderzoek nu gedaan wordt en neemt zelf ook deel: "Heel mooi dat ze dit doen. Ik ben de vierde uit het team die dit overkomt. Je gunt niemand deze blessure. Het is echt heftig." Ze herkent zich in het beeld dat stress wel eens een belangrijke oorzaak kan zijn. "Je denkt er niet bewust bij na, maar ik ben in de week dat ik mijn kruisband heb gescheurd ook gestopt met school. Ik denk dat dat onbewust veel stress heeft meegegeven."

Benjaminse verduidelijkt: "Wat duidelijk is is dat dit soort factoren relatie hebben met blessures. Als je minder lekker in je vel zit heb je een grotere kans op het krijgen van sportletsel. Maar het is nog niet duidelijk hoe het bij deze doelgroep zit en bij deze kruisbandblessure. Dat willen wij nu gaan onderzoeken." Volgens de onderzoekster is al best het een en ander bekend, maar meer onderzoek is nodig. "Per team scheurt één meisje per seizoen haar kruisband. Dat is best aanzienlijk."

Met Aimee komt het ongetwijfeld goed, ze is al begonnen aan fysiotherapie. "Vooral strekken en het bovenbeen triggeren, dat is nu heel belangrijk. Dat gaat nu gewoon goed." Is alles dan rozengeur en maneschijn voor de 20-jarige voetbalster? Dat dan weer niet. Want het langs de lijn staan... dat kan ze niet heel goed. Met een glimlach: "Dat is vreselijk, je wil heel graag spelen!"