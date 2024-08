Steeds meer tienermeisjes krijgen knieblessures, orthopeden slaan alarm

Orthopedisch chirurgen slaan alarm: kruisbandblessures bij tienermeisjes, die bijvoorbeeld voetballen of hockeyen, nemen fors toe. Orthopedisch chirurgen zien het steeds drukker worden in de wachtkamers en maken zich zorgen. "Mensen denken: dit overkomt mij niet."

Een van de pechvogels is de 17-jarige Carlijne ter Hofstede. In oktober ging het mis toen ze tijdens het voetballen een verkeerde stap zette en door haar linkerbeen zakte. "Ik wist meteen dat het slecht was", vertelt ze aan Hart van Nederland. Sindsdien bezoekt ze drie keer per week de fysiotherapeut. "In het begin duurde die afspraak 2 uur, en ik moest ook nog een half uur rijden. Dat is wel vervelend."

Extra vervelend voor de Ulvenhoutse voetbalclub UVV'40 is dat na Carlijne nog een ander teamgenootje een knieblessure opliep. "We zijn allebei middenvelders, dus dat was wel even een probleem."

Hoger risico bij tienermeisjes

Orthopedisch chirurg Maaike van den Borne ziet steeds meer meisjes met knieproblemen op haar spreekuur. Met name meisjes tussen de 13 en 15 jaar hebben pech. "Als meiden landen bij springsporten, dan landen ze met x-benen en schiet de knie naar binnen", legt ze uit. Daarnaast spelen hormonen mee: kruisbanden zijn in de periode na de eisprong een stuk weker.

En de knie wordt nooit meer de oude. Orthopeed Maaike

Volgens haar is de motoriek van kinderen ook anders dan vroeger. "Kinderen sporten eenzijdig, maar klimmen niet in bomen of spelen tikkertje. Ze zijn motorisch minder vaardig en daardoor zijn de knieën kwetsbaarder." En dat kan grote gevolgen hebben. Bij een compleet afgescheurde voorste kruisband ben je maanden bezig met revalideren. "En de knie wordt nooit meer de oude", waarschuwt de orthopeed.

Oproep aan sportclubs

Uitgebreide warming ups zouden dit leed moeten voorkomen. "Je hebt grote programma's van 35 minuten. Als je topsporter bent, kun je dat doen. Maar bij een gemiddelde voetballer is de warming up een rondje lopen en dan kom je niet aan de oefening toe", legt Van den Borne uit. "Als je die wel doet heb je tot 75 procent minder kans op knieletsel. Sportclubs moeten de ernst ervan gaan inzien."

VKB United, een werkgroep van verschillende Brabantse fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen, doen daarom een oproep aan alle sportclubs om een speciale warming up in te voeren. Met de 5 minuut durende warming up zou het risico op letsel aan de voorste kruisband verminderd worden met 50 tot 70 procent.

Inmiddels gaat het beter met Carlijne. Ze hoopt binnenkort weer te kunnen aansluiten bij het voetbalteam om het gapende gat op het middenveld weer enigszins op te vullen.