Fysiovakbond vreest voor leegloop: 'Vraag is of fysio over 5 jaar nog bestaat'

Maar liefst 6 op de 10 fysiotherapeuten verlaten het vak, zo blijkt uit onderzoek van de Fysio Vakbond. De oorzaken hiervoor zijn onder meer slechte arbeidsvoorwaarden, geen cao en een structureel laag salaris. Fysiotherapeuten gaven hun arbeidsvoorwaarden een rapportcijfer van gemiddeld een 5,9.

FDV-vakbondsvoorzitter Bob van Ravensberg laat aan Hart van Nederland weten dat in 2023 3068 werknemers gestopt zijn met hun werk als fysiotherapeut. "Dat is een afname van 10,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De vraag is als deze trend doorzet of de fysio over 5 jaar nog wel bestaat."

Administratieve lasten

Ook Ymke Druten-Hoekstra besloot afgelopen december na 10 jaar haar werkzaamheden als fysiotherapeute neer te leggen. "Ik ben afgelopen december gestopt omdat ik in dienst stond van de administratieve lasten van de zorgverzekeraar, terwijl ik me vooral wil richten op zorgverlening aan mensen", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Ymke is inmiddels haar eigen massagesalon begonnen, waar ze nog steeds mensen kan helpen: "Ik mis het werk niet, aangezien ik nu nog steeds werk met mensen en nu mijn eigen tarieven, werkdruk en arbeidsomstandigheden bepaal."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Tarieven omhoog

Als oplossing raadt Van Ravensberg de zorgverzekeraar aan de tarieven voor de zorgverzekerden omhoog te gooien om de arbeidsvoorwaarden voor de fysiotherapeuten te kunnen verbeteren. "Maar daar werken ze niet aan mee vanwege een mogelijke premieverhoging, maar zo kijkt iedereen naar elkaar en gebeurt er niks."

Een woordvoerder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis benadrukt tegen Hart van Nederland dat ze iedereen een hoger salaris gunnen, maar een verhoging van de tarieven een hogere premie voor de verzekerden betekent. "Bovendien zijn wij alleen voor fysiotherapeuten waar wij een afspraak mee hebben een voornaamste inkomstenbron. Dit is lang niet iedere fysiotherapeut."