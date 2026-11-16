Primeur: tumor verwijderd van 10 kilo bij bijzondere operatie

Artsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben een man verlost van een goedaardige tumor van 10,3 kilo, ter grootte van een basketbal, in zijn darmstelsel. Het ging om een bijzondere en complexe operatie, die volgens het ziekenhuis nog nooit eerder in Europa is uitgevoerd.

De chirurgen konden het gezwel alleen verwijderen door de darmen in hun geheel even uit het lichaam te halen. Dat maakt het UMCG maandag bekend.

De tumor werd bij toeval ontdekt toen de man met een longontsteking naar een ander ziekenhuis ging. De patiënt had toen volgens chirurg Sijbrand Hofker geen klachten aan zijn buik. Bij onderzoek voelde een arts echter een grote massa die zo'n beetje de hele buikholte in beslag nam. Achteraf is gebleken dat de buik van de man sinds ongeveer 2000 elk jaar een beetje dikker was geworden.

Operatie van 10 uur

De tumor had uiteindelijk de omvang van een flinke basketbal. Zomaar verwijderen was erg moeilijk, ook al omdat in de tumor ook grote bloedvaten zaten. Uiteindelijk is het hele darmstelsel met de tumor tijdelijk uit het lichaam gehaald en daarna zonder gezwel weer teruggeplaatst. De operatie werd in de zomer van 2025 uitgevoerd.

Volgens chirurg Hofker verliep de operatie - door een team van buik-, transplantatie- en plastisch chirurgen - voorspoedig. De operatie duurde in totaal tien uur. De darmen zijn iets meer dan vier uur buiten het lichaam geweest, terwijl dat normaal gesproken maar een kwartier kan. "Er zijn allemaal technieken en specialisaties met elkaar verenigd", aldus Hofker.

'Redding'

Het UMCG spreekt van een Europese primeur. De patiënt, Ronald van de Kimmenade, heeft geen klachten meer en voelt zich als herboren, laat hij weten. "De operatie is echt mijn redding geweest", vertelt hij in het bericht op de website van het ziekenhuis.

"Ik heb nu af en toe nog een controle en dat is alles. Ik ben weer volledig aan het werk, ga zelfs langer doorwerken. Eerder was ik blij om mijn pensioen te halen.

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